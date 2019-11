Serie D, il San Luigi strappa un pari al Montebelluna

Dopo la prima vittoria della sua storia in serie D, il San Luigi porta a casa un punto ottenuto nel match disputato sul campo del Montebelluna. Un pareggio in trasferta che porta la squadra di Sandrin a ridosso di Tamai e Vigasio, appaiate al terzultimo e penultimo posto in classifica con sette punti.

La cronaca

Il primo tempo non regala grandi emozioni, né giocate da segnalare. Nella seconda frazione di gioco però è proprio la compagine biancoverde ad andare in vantaggio con Abdulai che al 55' si inventa un goal da una posizione impossibile all'interno dell'area piccola. Esterno sinistro e rete per gli uomini di Sandrin che però non sfruttano il vantaggio a dovere. Dura infatti un minuto l'1 a 0 del San Luigi che viene colto di sopresa dal pareggio di Fabbian. E' lo stesso Montebelluna poi a rendersi pericoloso e a sfiorare il 2 a 1. Dopo un fallo in area biancoverde che la signora Bianchi da Prato giudica a favore dei veneti, Fasan si presenta dagli undici metri contro D'Agnolo ma il pallone finisce sulla traversa.

Il tabellino

Montebelluna: Pigozzo, Vedova, Da Col, Zago (Ndreca), Zucchini, Fabbian, Scevola, Nchama, Davide Tronchin (Franceschini), Fasan, Simone Tronchin (Iwunze).

San Luigi: D'Agnolo, Ianezic (85' Villanovich), Vittore (79' Caramelli), Male, Cecchini, Giovannini, Disnan, Grujic (78' Bertoni), Mazzoleni, De Panfilis (64' Di Lenardo), Abdulai (78' Cottiga).

Direttore di gara: Deborah Bianchi (Prato).

La classifica del girone

Campodarsego 28; Adriese e Cartigliano 25; Luparense, Union Clodiense Chioggia, Legnago Salus e Cjarlins Muzane 21; Mestre e Union Feltre 20; Chions 19; Ambrosiana 18; Caldiero Terme 17; Este 16; Belluno 15; Montebelluna e Delta Rovigo 14; Villafranca 12; Tamai e Vigasio 7; San Luigi 6.