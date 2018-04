Grandi risultati per il Gs San Giacomo all'Ecomaratona del Collio e alla Mujalonga

Sotto uno splendido sole estivo, il 21 Aprile si è svolta la gara denominata 4°Minitrail /Ecomaratona del Collio in località Cormons (GO), 8.3 km 340D+ che si sono sviluppati lungo un percorso tra le splendide distese di vigneti. Grande prestazione del Gs San Giacomo che per la quarta volta di fila si è aggiudicato il primo posto nella classifica di società nel Trofeo Gorizia.

Ottimi risultati anche per gli atleti della società biancorosso scudata che hanno portato sul podio nelle varie categorie , quella maschile l’uomo venuto dal freddo l’Ucraino Lukan Roman, Pagavino Brunello e nella classifica femminile Elisa Turolo, Sara Sanson, Sain Tiziana, Biacca Michela, Erica Centomo, Denise Sturm.

Il giorno dopo Domenica 22 Aprile la società ha partecipato alla gara denominata Mujalonga in località Muggia ( km 10 su strada) , valida per la classifica di società del Trofeo Trieste anche qui con ottimi risultati. Il Gs San Giacomo ha prevalso nuovamente nella classifica di società aggiudicandosi il primo posto , rafforzando il primo posto del trofeo. Podi per Sara Sanson che bissa il primo posto del giorno precedente, Dora Bandel, Alessandra Butti, Fulvio Fornasari, Flavio Milano, Ruggero Poli.

Dopo il week end di gare, il Gruppo Sportivo San Giacomo dimostra la sua forza e consolida il primo posto sia nel Trofeo Gorizia che nel Trofeo Trieste, forse quest’anno farà il bis , sfuggito per un pelo l’anno precedente.