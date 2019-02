Mujalonga sul mar: aperte le iscrizioni alla corsa "spettacolare"

Aperte le iscrizioni della Mujalonga sul Mar, la 10 km su strada tutta “fronte mare”, organizzata dalla A.S.D. Trieste Atletica, in programma a Muggia (Trieste) il prossimo 27 aprile.

La manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, quest’anno vedrà due importanti novità: la prima riguarda l’orario in cui si svolge la corsa, al tramonto anziché al mattino, per far godere i partecipanti dello straordinario spettacolo naturale che solo Muggia e pochissime altre località italiane della costa orientale sanno regalare. Il paese, infatti, giace su un promontorio con tipico paesaggio collinare, digradante verso il Golfo di Trieste, dalle cui propaggini occidentali si può ammirare la discesa del sole nel Mare Adriatico.

Lo start

Lo start della competitiva è prevista alle ore 17; dal colorato porticciolo del paese si partirà in direzione della Slovenia, con il passaggio all’interno della base logistica militare aperta per l’occasione, e si farà ritorno scorgendo sempre il blu dell’acqua che piano piano si tingerà di mille sfumature di rosa e di arancione.

Run and dance

Seguirà alle ore 18 la Run & Dance, la corsa non competitiva di 5 km aperta a tutti, in programma sempre sul lungomare muggesano, e caratterizzata dalle band musicali posizionate lungo il percorso che allieteranno i concorrenti e allo stesso tempo, grazie al supporto di ballerini professionisti, li coinvolgeranno in qualche passo di danza.

Plastic free

La seconda novità riguarda l’ambiente perché la Mujalonga sarà ecosostenibile e totalmente “plastic free”. Banditi i bicchieri usa e getta e le bottiglie di plastica, tutto sarà riciclabile e biodegradabile, così come il pacco gara che sarà creato con del materiale riciclato e riutilizzabile, che potrà essere impiegato nuovamente, ad esempio per fare la spesa di casa. Insomma sarà un Eco Festival del Running all’insegna della bellezza, del divertimento e dell’ambiente.

Questo il leitmotiv della manifestazione: “Mujalonga senza plastica”, #mujalongasenzaplastica, per un mondo “di corsa” più pulito e attento all’ambiente.

Il link alle ISCRIZIONI

