Nasce "Trieste City Bike Park 3 Camini": il parco dedicato alle Mountain Bike

Nasce il Trieste City Bike Park 3 Camini, un parco per appassionati e amatori di mountain bike con vista sul mare, ricavato da un'ex pista di sci d'erba a Cattinara. Riportiamo il comunicato ufficiale degli ideatori, ossia dello staff di 360 Mtb Gravity Project, pubblicato anche sulla rivista di mountain bike MTB Cult.

"Trieste City Bike Park 3 Camini: un sogno che sta diventando realtà, realizzare un bike park ed un campo scuola Gravity in città e per di più vicino al mare. L’idea è nata alcuni anni fa quando per far crescere e progredire i quasi 100 bambini della scuola di mountain bike 360 Mtb Gravity Project, dovevamo individuare un’area vicina al centro città, che fosse comoda da raggiungere, che avesse un pendio sufficiente per praticare le discipline Gravity e che si potesse utilizzare tutto l’anno…

Impresa impossibile?

No, abbiamo trovato un ex pista di sci d’erba oramai in disuso che si estendeva su 30.000 mq con 70 mt di dislivello, situata in collina a 10 minuti dal centro di Trieste e a pochi metri dall’uscita autostradale, quindi location ideale per sviluppare il nostro progetto.

Dopo tre anni di lungaggini burocratiche per la concessione Comunale, finalmente abbiamo ottenuto tutti i permessi per creare i percorsi e le strutture necessarie per realizzare un campo scuola che potrà divenire un eccellenza a livello italiano.

L’idea è quella di sviluppare un percorso di Dual Slalom permanente con curve paraboliche, sponde e salti artificiali, una zona skill per gli esercizi base, una modular pumptrack (appena posizionata), zona salti e drop.

Il Trieste City Bike Park 3 Camini dispone inoltre di un impianto di risalita in disuso, che vorremmo sostituire (se troveremo i fondi), con un tappeto mobile più adatto e sicuro per la risalita dei bambini.

A pochi metri dalla struttura inoltre si trovano i percorsi dell’Enduro 3 Camini che giunta quest’anno alla 7ª edizione si è confermata come una delle gare di enduro Mtb più longeve a livello internazionale ed un punto di riferimento non solo per gli atleti del Nord Est d’Italia, ma anche per austriaci, sloveni, croati ed ungheresi che scelgono la location triestina per i loro allenamenti. Sabato 22 settembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale a cui sono invitati tutti gli amici e gli appassionati".