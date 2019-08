Batki in trionfo: oro nel sincro agli europei di Kiev

Noemi Batki porta a casa l'oro europeo dalla piattaforma sincro nella terza giornata dei campionati europei di Kiev, in corso alla piscina del Liko Sport Center fino all'11 agosto. Dopo l'insoddisfazione per la gara individuale, l'atleta ungherese naturalizzata triestina, in coppia con Chiara Pellacani, chiude con 290.34 punti, precedendo le britanniche Poebe Banks ed Emily Martin e le favorite russe Ekaterina Beliaeva e Iuliia Timoshinina.

Batki: "Una medaglia che pesa"

"E' una medaglia molto pesante - ha dichiarato la Batki - perché questa coppia sta insieme solo da tre anni: i margini per migliorare sono ancora tantissimi. È un oro che mi ripaga dopo la delusione nella gara individuale e che dimostra la bontà del percorso che ho intrapreso due anni fa. Siamo state brave perché abbiamo fatto una gara perfetta, pulita e soprattutto non ci siamo fatte distrarre dagli errori delle altre".