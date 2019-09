Trieste celebra le sue campionesse, al Rocco il murales per Batki, Gama e Stibilj

Tengono alto il nome di Trieste in giro per l'Italia attraverso le loro prestazioni sportive. Noemi Batki, Sara Gama e Silvia Stibilj sono state omaggiate questa mattina allo stadio Rocco con l'inaugurazione di un murales che celebra le loro scintillanti e rispettive carriere nel mondo dei tuffi, del calcio e del pattinaggio artistico.

Nel corso della mattinata è stata inaugurata anche la nuova Hall of Fame, vale a dire lo spazio ospitante la mostra fotografica degli Atleti Azzurri triestini.

L'opera, che s'inserisce all'interno del progetto Chromopolis, è stata fortemente voluta dal Comune di Trieste per omaggiare lo sport triestino in rosa. L'evento, condotto da Marcella Skabar (che lascia la presidenza dell'Associazione Azzurri d'Italia dopo ben 32 anni ndr), ha visto la partecipazione degli assessori ai Grandi eventi e agli impianti sportivi Francesca De Santis e Lorenzo Giorgi e dell'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche l'indimenticato Bruno Pizzul, il presidente regionale del Coni Giorgio Brandolin, Mitja Gialuz di Barcolana, dell'amministratore unico della Triestina Mauro Milanese e molti altri.

"L'idea che ci siano il calcio, i tuffi e la ginnastica artistica rappresentati assieme e che raffigurino tre campionesse triestine, mi sembra un bel messaggio e un segnale positivo da lanciare" queste le parole della Gibelli. L'assessore ai Giovani Francesca De Santis ha salutato il numeroso pubblico accorso per l'evento. "Dobbiamo dire grazie a queste giovani donne che portano il colore della maglia azzurra e che portano alto il nome della città di Trieste. L'opera vuole essere un monito anche e soprattutto per i giovani, visto che avremmo potuto celebrare i fasti del passato ed invece abbiamo voluto rappresentare il presente, per diffondere l'idea che le carriere delle tre triestine possano essere d'esempio per i molti giovani".

La conferenza è stata l'occasione per salutare la splendida carriera di Marcella Skabar, che dopo oltre tre decenni lascia la presidenza dell'Associazione Azzurri d'Italia.