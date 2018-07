Nuoto: Dino Schorn primo assoluto ai campionati italiani

Lo specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare Teatro del Mare di Piombino è stato la cornice dei campionati italiani Uisp in acque libere. Le prove in programma erano tre: i 2000 e i 3000 metri per agonisti e master, i 1000 metri per la categoria Esordienti.

Dino Schorn - M50 della Tergeste Nuoto - è giunto al traguardo al primo posto assoluto in entrambe le gare, sempre precedendo l' M40 toscano Diego Taddei. L'allievo di Gianni Butera continua la striscia di vittorie consecutive dopo San Terenzo 2008, Castellabate 2009, Manfredonia 2010 e Livorno 2013.

Questa era l'ultima gara per Dino che ora sta focalizzando l'attenzione sugli allenamenti in vista dei Campionati Europei master - appuntamento clou della stagione estiva - che inizieranno il 2 settembre a Kranj (Slovenia) per le gare in vasca e al lago di Bled per le prove in acque libere.