Nuoto, Campionati regionali: il triestino Schorn vince gli 800 metri stile libero

Prestazione di caratura mondiale domenica 4 marzo durante i campionati regionali di nuoto master in vasca corta svoltisi a Trieste. Dino Schorn, triestino in forza a Il Delfino Napoli - ProAction, ha vinto gli 800 metri stile libero a livello assoluto con il tempo di 8'44"96 che gli è valso lo straordinario tabellare di 1031 punti.

Per comprendere la qualità del crono basti considerare che se fosse stato realizzato solo tre settimane prima Dino avrebbe frantumato di quasi dieci secondi il record europeo del francese Granger - eclettico superman mondiale tra gli M50 - che lo scorso anno aveva nuotato in 8'54"8 e sfiorato il record del mondo detenuto da ben 18 anni dall'americano McConica con 8'44"51!

Questo per Dino e per il suo nuovo allenatore Gianni Butera (tecnico del Due Ponti di Roma) era un test significativo al rientro dopo due anni di stop completo e a due anni e mezzo dall'ultimo 800 nuotato in gara. Ora il prossimo appuntamento per il mezzofondista sarà il 18 marzo all'interno di un meeting dove nuoterà i 100 e 200 stile libero divagando rispetto alle sue consuete distanze.