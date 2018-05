Nuoto e disabilità: Acquamarina Onlus presente al XIV Meeting Calligaris

Grandi soddisfazioni per la partecipazione degli Atleti storici della Sezione GSD Senior Categoria Master di Acquamarina Team Trieste Onlus iscritti nella prova 50 mt stile libero e 50 mt dorso. Si sono cimentati nella vasca lunga gli atleti storici F.I.N.P. della Sezione di cui fa parte la pluricampionessa Rosanna Brunetti (cat. S10) e i bravissimi Dennis M. Prickett (cat. S05) e Manuel De Santis (cat. SO7). Il gruppo, completato dagli atleti sezione F.I.S.D.I.R. Categoria Master, ha visto per la prima volta nella loro vita sportiva: Carmela Masuottolo (a. 40) e Gianni V. Alagna (a.53) affrontare la gara dei 50 metri in vasca lunga.

Un'esperienza emozionante che fortifica i valori espressi da sempre da tutto il Team Acquamarina: la crescita personale e sportiva delle persone con disabilita' è presente a tutte le età, questi atleti sono capaci di manifestare entusiasmo e impegno in ogni fase della loro vita. La società esprime un ringraziamento per l'invito ricevuto dall'ADUS Triestina Nuoto. Prossimo appuntamento per gli Atleti FISDIR/FINP dell'Acquamarina Team Trieste ONLUS nel pomeriggio di domenica 6 maggio 2018 nella Piscina Comunale di Gorizia per la Terza Tappa dei Campionati Regionali FISDIR /FINP organizzati dall'ASD Giuliano Schultz di Medea.