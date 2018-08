Nuoto, Europei di Glasgow: oro e record per il triestino Codia

Oro e record per il triestino Codia che ha ottenuto il titolo di Campione d'Europa a Gasglow. Nell'ultimo giorno di gare, il 28enne azzurro ha conquistato il primato nei 100 farfalla con il tempo di 50''64, segnando un un nuovo record dei Campionati Europei ed un nuovo miglior tempo italiano

Argento invece per il francese Mehdy Metella ( 51''24) e bronzo per il britannico James Guy (51''42).

"E' una stagione davvero di grandi soddisfazioni per lo sport azzurro con i natali in Friuli Venezia Giulia" ha dichiarato il presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin esprimendo grande ammirazione per l'atleta. "Una medaglia e un record che ci riempie di orgoglio e ammirazione; siamo grati ai nostri atleti per la gioia che ci regalano con le loro imprese" ha concluso Zanin.