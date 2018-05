Nuoto paralimpico: tre record italiani assoluti per Giorgia Marchi

Il Settore Paralimpico dell'Adus Triestina Nuoto conclude il meeting con grandi risultati. Gli atleti inseriti in un contesto inclusivo fanno brillare i colori rosso alabardati. Giorgia Marchi sigla 3 record italiani assoluti rispettivamente sui 50 rana, 200 rana e 200 dorso. Ottimo il terzo posto assoluto e medaglia di bronzo per Daniele Vocino nei 50 dorso categoria Senior e ottimo bronzo anche per il giovane Riccardo Fuso nei 50 dorso che conclude in terza posizione categoria junior.

Prestazioni splendide ed importanti miglioramenti per tutti gli agonisti del Settore Paralimpico: Alessia Destradi, Frandoli Jasmin, Sara Schettino e Luca Bolognino al suo esordio. Grande gioia per gli atleti, per le famiglie e per il tecnico Nicoletta Giannetti per i risultati raggiunti non solo dal punto di vista tecnico - sportivo. Li aspettano a fine mese il Campionato Società Finp e una tappa del world series di Lignano cui parteciperà l'atleta Giorgia Marchi.