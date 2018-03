Nuoto paralimpico: podio per l'aleta dell'Asd Acquamarina Team Trieste Onlus ai Campionati Italiani Assoluti

La Polisportiva Bresciana no Frontiere Onlus Ads ha ospitato per la prima volta i Campionati Italiani Assoluti della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, evento riconosciuto dalla Wold Para Swimming che si è svolto presso la piscina Palasystema di Brescia nelle giornata del 3 e del 4 marzo scorso. Nonostante la copiosa neve scesa in Lombardia, 52 società accreditate alla kermesse nazionale con ben 161 atleti accreditati di cui 100 maschi e 61 femmine.

Presenti tutte le categorie anagrafiche: 3 Esordienti (10-13 anni), 9 Ragazzi (14-16 anni), 27 juniores (17-19 anni) e 122 Seniores (oltre i 20 anni) di cui 5 atleti “over 50” (3 donne e 2 uomini) a rappresentare la tenacia e la perseveranza in questo sport. Presente per l'Asd Acquamarina Team Trieste Onlus la paladina storica nella classe "over 50" l'atleta Rosanna Brunetti.

Dal 2008 presente ai Campionati Assoluti Finp e da allora costantemente sul podio tra vittorie ed onorevoli piazzamenti ad ogni sua partecipazione. La prima nuotatrice regionale con disabilità fisica ad avere questo prestigioso curriculum al suo attivo, per il quale ha ricevuto, personalmente, i complimenti da parte del Presidente Roberto Valori.

La manifestazione è stata impreziosita dalla partecipazione di 18 su 25 atleti di interesse nazionale, molti dei quali reduci dalle soddisfazioni cronometriche e di medaglie vinte a dicembre 2017 ai Mondiali Paralimpici di Città del Messico.

Per il medagliere sportivo si è classificata al 1° posto la Società ospitante con 10 oro, 6 argento e 1 bronzo. Al 2° posto Circolo Canottieri Aniene con 10 oro, 4 argento e al 3° posto Asd Aspea Padova Onlus con 10 oro e 1 argento. L'Asd Acquamarina Team Trieste Onlus è riuscita a conquistare un'onorevole 42° posto grazie alle prestazioni dell'Atleta R.Brunetti, nelle classi S10 e SB09, vincitrice delle medaglie argento nella prova mt 100 sl con 1'48”3 e nei mt 100 rana con 1'59”9 nonostante la non ottimale preparazione sportiva.

L'Acquamarina Team Trieste Onlus ha avuto la soddisfazione di avere la propria atleta R. Brunetti rappresentante e presente nelle gare “finali open” dove ha dimostrato combattività migliorando i propri tempi. Prossimo appuntamento con la seconda tappa del Campionato Regionale unificato Finp.- F.isdir il 15 aprile 2018 a Gorizia.