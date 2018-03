Nuoto paralimpico, grandi risultati per la Triestina Nuoto: Giorgia Marchi conquista ori e record

Un inizio di stagione davvero scoppiettante per gli atleti dell’ADUS Triestina Nuoto del Settore Nuoto Paralimpico in crescita nei numeri e nei risultati che hanno partecipato, in questa prima decade di marzo, a vari appuntamenti di respiro nazionale assieme al tecnico Nicoletta Giannetti che li segue.

Quattro medaglie, due d'oro, per Giorgia Marchi

A Brescia dal 3 al 4 marzo si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti Invernali FINP che hanno visto protagoniste Giorgia Marchi, classe S14, e Margherita Sorini, classe S9. Ottime le prestazioni di Sorini al suo esordio ai Campionati Italiani Assoluti, mentre Marchi conquista la medaglia d’oro nei 100 rana categoria S14 e la medaglia di bronzo in Finale Open dei 100 rana; oro anche nei 100 stile libero categoria S14 e argento in Finale Open nei 100 stile libero. La Triestina Nuoto chiude così in 15° posizione con il medagliere Open e in 17° posizione per quanto riguarda il medagliere generale su 55 società partecipanti da tutta Italia.

Incetta di medaglie al Campionato Italiano Agonistico di Nuoto in vasca corta FISDIR

A Fermo dal 9 al 11 marzo si è svolto l’8° Campionato Italiano Agonistico di Nuoto in vasca corta FISDIR, 315 atleti in gara in rappresentanza di 54 società. L’ADUS Triestina Nuoto ha partecipato con 4 atleti: Giorgia Marchi, Daniele Vocino, Riccardo Fuso e Alessia Destradi. Grandissime prestazioni da parte di tutti gli atleti: Giorgia Marchi oro nei 200 stile, oro nei 200 rana e oro nei 100 rana con il tempo di 1.30.38 che è record Italiano assoluto FISDIR. Alessia Destradi medaglia d’argento nei 100 stile, medaglia di bronzo nei 50 dorso e 4° posto nei 50 stile. Daniele Vocino migliora i suoi personali e chiude in 4a posizione nei 50 dorso seguito da Riccardo Fuso, in 5a posizione, presente ai suoi primi Campionati Italiani. E non poteva finire che al meglio con una splendida medaglia d’argento per tutta la squadra nella staffetta 4 x 50 stile mista maschi e femmine ad indicazione della compattezza del gruppo e del grande miglioramento nelle performances di ciascuno.