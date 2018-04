Nuoto paralimpico: oro a Cuneo per Marchi e Sorini ai Campionati Italiani Giovanili Finp

A Cuneo oggi si sono svolti i Campionati Italiani Giovanili FINP. In vasca due atlete del Settore Paralimpico dell'Adus Triestina Nuoto: Giorgia Marchi, categoria S14 e Margherita Sorini, categoria S09. Questo Campionato rappresenta «una lente di ingrandimento attraverso la quale cercare giovani promesse che saranno i campioni di domani» ha detto il Presidente Finp Roberto Valori e subito arrivano prestazioni di peso.

L'atleta rosso alabardata Giorgia Marchi che disputa due gare chiude tutto in prima posizione. Oro nei 100 rana e oro nei 100 delfino dove conquista il record italiano assoluto FINP. Margherita Sorini chiude in prima posizione la sua gara dei 100 rana che le vale una splendida medaglia d'oro. L' ADUS Triestina Nuoto ottiene, con due sole atlete, il decimo posto nella classifica di società su 25 società partecipanti. Particolarmente contenta il tecnico Nicoletta Giannetti per le splendide prestazioni delle ragazze anche in vista dei prossimi appuntamenti di respiro nazionale.