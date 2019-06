Nuoto: due record dei campionati per Dino Schorn ai nazionali Uisp di San Marino

In fase di preparazione ai campionati del mondo di Gwangju (Sud Corea) dove esordirà negli 800 metri stile libero il 12 agosto, Dino Schorn (Tergeste Nuoto Altura) anche quest'anno all'inizio della stagione estiva ha voluto saggiare la propria condizione in vasca lunga pur non avendola ancora avuta a disposizione.