Nuoto: record europeo M50 per il triestino Dino Schorn

Domenica 10 giugno alla piscina Scandone di Napoli si è svolta la decima edizione del Trofeo Il Gabbiano.

Dino Schorn, fresco primatista italiano dei 200 metri stile libero, ha vinto i 1500 stile libero firmando il record europeo M50 con il tempo di 17'35"4 (il precedente era detenuto da cinque anni dal tedesco Michael Kleiber con 17'37"5).

Dino - che nuota proprio per i colori di Napoli ma per Il Delfino - è stato autore di una gara molto regolare nonostante la partenza della stessa fosse prevista alle 8.30 del mattino, un orario non certo favorevole per la ricerca di una grande prestazione. Il tempo finale ha fruttato ben 1012 punti tabellari che sommati ai 947 dei 200 misti (2'28"56) con i quali ha vinto la seconda gara gli hanno permesso di aggiudicarsi la coppa destinata al vincitore della combinata.

Prossimo appuntamento per Dino i campionati italiani estivi Uisp in programma a Riccione nel weekend entrante.