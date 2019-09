Nuoto, il triestino Dino Schorn trionfa al lago di Caldonazzo

Il lago di Caldonazzo (Trento) è stato teatro della prima edizione del Valcanover Lake Swim, gara sulle distanze degli 1,5 e 3 km. Il neocampione del mondo, il triestino Dino Schorn (Il Delfino Napoli) ha chiuso la sua stagione agonistica imponendosi - a livello assoluto - nella prova più breve in 18'08" (media di 1'12" ogni 100 metri) con un vantaggio di 5 minuti e 23 secondi sul secondo classificato.

La competizione lacustre è stata nobilitata da due atleti molto forti, entrambi scesi in acqua nella 3 km: Samuel Pizzetti, ex nazionale di nuoto medagliato ai Campionati Europei negli 800 e 1500 metri, ha vinto in 35"32 (media di 1'11"); Alessandro Degasperi, nazionale di triathlon vincitore dell'Ironman di Lanzarote 2015 e 2018 (considerato uno degli Ironman più duri al mondo), si è classificato quarto assoluto in 39"37 (media di 1'19").