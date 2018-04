Nuoto: doppio oro per Dino Schorn al Trofeo "Città di Molinella"

Il 21 e 22 aprile si è svolto il 17° trofeo di nuoto master "Città di Molinella". Il triestino Dino Schorn, tesserato per Il Delfino Napoli-ProAction, ha vinto due medaglie d'oro nella categoria M50 stabilendo in entrambe le gare il miglior tempo assoluto. Nei 200 stile libero ha nuovamente avvicinato il record italiano (1'59"93) nuotando in 2'00"4, tempo che gli ha permesso di registrare 997 punti e, di conseguenza, aggiudicarsi la coppa per la migliore prestazione tecnica della manifestazione precedendo i migliori interpreti italiani degli 800 sl ossia l'M30 Lorenzo Giovannini (994 punti), l'M60 Marco Alessandro Bravi (992) e l'M25 Matteo Montanari (986). Il secondo oro è stato conquistato negli inediti 400 misti con il tempo di 5'04"63 (959 punti).