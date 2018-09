"Orchette" e il campione di scacchi Nicolas Perossa premiati al Revoltella

Le “Orchette” dell' A.S.D. Pallanuoto Trieste che hanno ottenuto la medaglia d'argento al Campionato nazionale femminile under 17 sono state premiate questo pomeriggio (lunedì 24 settembre) nell'auditorium del Museo Revoltella di via Diaz, dall'assessore allo Sport del Comune di Trieste, Giorgio Rossi.

Nella finalissima del 5 luglio scorso, la Pallanuoto Trieste era stata battuta dal Bogliasco (la società più forte in assoluto per quanto riguarda il settore giovanile femminile) per 8-7, dopo aver sfiorato un'altra clamorosa rimonta sotto gli occhi di oltre 600 spettatori intervenuti sulla tribuna della piscina Bruno Bianchi. È stata comunque una medaglia d'argento bellissima per la Pallanuoto Trieste, che si aggiunge ai due bronzi e all'oro conquistato dalle Under 15 nelle scorse 3 stagioni. Guidate dal presidente Enrico Samer, allenate da Ilaria Colautti e Andrea Piccoli la formazione che ha partecipato alle finali scudetto Under 17 femminile è composta da: Gaia Gregorutti, Francesca Lonza, Sirya Mancini, Veronica Gant, Matilda Tommasi, Lucrezia Cergol, Giorgia Klatowski, Grace Marussi, Andjela Stojanovic, Elena Lonza, Aleksandra Jankovic, Amanda Russignan, Gaia Pasquon.

Sempre al Revoltella l'assessore Giorgio Rossi ha premiato anche il giovanissimo Nicolas Perossa, un talento nato all'interno dei ricreatori comunali e ora diventato neo Campione italiano di scacchi under 10, che si accinge ad affrontare i Mondiali di categoria in programma nel mese di novembre a Santiago de Compostela in Spagna.

e farsi onore a livello nazionale. Un bel segnale di volontà e impegno che lascia ben sperare e che ci fa capire quanto sia importante investire a favore delle nuove generazioni”.

