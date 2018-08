"El Diablo" Granoche è della Triestina

L'Unione Sportiva Triestina Calcio ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Pablo Mariano Granoche Louro. L'attaccante classe '83 arriva dallo Spezia Calcio a titolo definitivo e ha sottoscritto con l'Unione un contratto di durata triennale. Già in alabardato nel biennio 2007/2009 nel corso del quale realizzò ben 31 reti in 62 presenze, Pablo Granoche è un centravanti uruguaiano di 182 cm di statura, nato nella capitale Montevideo il 5 settembre 1983. Dopo gli esordi in patria e un'esperienza biennale in Messico, è stata proprio la Triestina a portarlo in Italia.

La carriera

Ha vestito successivamente la maglia del ChievoVerona (due stagioni con la società della Diga condite dall'esordio in Serie A) per poi tornare in cadetteria, diventando a suon di reti il bomber più prolifico nella storia della Serie B. Stagione 2011/2012 divisa tra Novara e Varese, il campionato 2012/2013 al Padova e la stagione seguente con il Cesena. Il biennio 2014/2016 l'ha visto assoluto trascinatore con il Modena, mettendo a segno 35 reti in 83 presenze con la casacca dei canarini. Negli ultimi due anni ha vestito la maglia dello Spezia, andando a bersaglio 12 volte nel 2016/2017 e 6 nella passata stagione. Dopo tanti campionati da assoluto protagonista, torna a Trieste a distanza di nove stagioni.