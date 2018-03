Pallacanestro, serie D: Interclub ko, al Palaquilinia passa il B4T

Partita da dimenticare in fretta per l’Interclub Borgo di Porto San Rocco quella andata in scena ieri al PalAquilinia con i rivieraschi che hanno fornito una prova piuttosto opaca rispetto alle ultime uscite, di questa prestazione poco c’è da salvare se non i primi 5′ dove Muggia grazie a delle buone percentuali al tiro trova un vantaggio che si rivela effimero; la reazione ospite non tarda ad arrivare ed è il B4T a salire in cattedra con Sauro a fare valere i propri centimetri sotto le plance. L’inerzia a questo punto passa tutta nelle mani dei biancorossi che producono un break di 13-0 utile a doppiare nel punteggio (12-24) la formazione di casa alla fine del primo quarto.

La sostanza di fatto non cambia nel periodo successivo con il B4T a trovare facili conclusioni sia dalla media distanza che da rapidi contropiedi per il 27-42 di metà gara.

Nonostante la discontinuità dimostrata nei primi 20′ Muggia prova a riordinare le idee concretizzando di fatto un parziale di 12-1 a cavallo tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo periodo dove riesce a ricucire in parte lo strappo grazie all’asse Schillani-Crevatin con quest’ultimo a siglare il canestro del -8 (52-60) al 32′ per quella che si rivelerà essere l’ultima fiammata dei rivieraschi in una gara dove a gioire, per i 2 punti conquistati, è il B4T.

Lapidario il commento di coach Birnberg alla conclusione del match: «Siamo troppo discontinui durante l’arco dei 40′, dobbiamo al più presto darci una svegliata e allo stesso tempo cambiare atteggiamento altrimenti rischiamo seriamente di retrocedere».

Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia – Basket 4 Trieste 56-72 (12-24;27-42;50-60)

Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia: Schillani 7, Rebelli 5, Tonut, Manuelli I., Trivillin 9, Manuelli S. 4, Sodomaco, Rakic 2, Lavince, Crevatin 19, Liessi, Tercelj 10. All.: Birnberg-Perin

Basket 4 Trieste: Perotti 9, Zornada 4, Zacchigna, Visintini, Fragiacomo 18, Bruni 2, Catenacci 5, Norbedo 17, Liut, Vigini 4, Sauro 13, Serschen.