Pallacanestro Trieste, abbattuto il muro dei 4000 abbonamenti

Numeri da record anche quest'anno per quanto riguarda gli abbonamenti della Pallacanestro Trieste. Alla fine della seconda fase della campagna abbonamenti "Per la mia città" sono infatti 4060 le tessere staccate da parte della società che nella prima giornata di campionato affronterà i campioni d'Italia della Reyer Venezia. La terza fase della campagna tesseramento partirà lunedì 16 e proseguirà fino al 28 settembre prossimo.

La società fa sapere che tutti i posti nei settori E,F e G sono stati venduti, mentre "rimangono ancora disponibili pochi posti nel settore Curva Nord". Proprio dalla PT arriva la comunicazione sulla biglietteria che verrà spostata da via Flavia a via Miani 5. "Sarà possibile acquistare il proprio abbonamento accedendo al parcheggio all’aperto di via Miani e dirigendosi verso destra, superando le scale d’ingresso normalmente destinate ai Vip e SuperVip, seguendo le indicazioni in loco" così la nota societaria.

La biglietteria rimarrà aperta dal lunedì a venerdì con orario dalle ore 15 alle ore 19. Il sabato invece dalle ore 9 alle ore 12. “Vogliamo ringraziare ancora una volta i nostri tifosi per questo traguardo - così il presidente Gianluca Mauro -; superare la soglia dei 4.000 abbonamenti significa avere la fiducia della città e degli appassionati e noi, come club, vogliamo rispondere aprendo un’ulteriore finestra, per dare la possibilità anche a chi ancora non l’avesse fatto di seguirci da vicino”.