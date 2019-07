Pallacanestro Trieste, rinnovati oltre 2500 abbonamenti

La Pallacanestro Trieste 2004 ha annunciato il rinnovo di ben 2507 abbonamenti per la stagione 2019-2020 del massimo campionato di basket italiano. Il dato è aggiornato alla chiusura del botteghino di Via Flavia sabato 20 luglio, e lascia spazio, secondo la PT, al rinnovo online del proprio abbonamento fino al primo giorno di agosto.

Il raduno fissato per l'8 agosto

La società altresì comunica che il raduno della prima squadra sarà ufficialmente fissato per giovedì 8 agosto. I biancorossi infatti si ritroveranno all’Allianz Dome per iniziare ufficialmente gli allenamenti e il primo impegno a livello di gioco è fissato per il weekend del 22 e 23 agosto, a Cormons, in occasione della Basketball Summer League organizzata da Massimo Piubello.

In quell'occasione Trieste giocherà contro Srkrljevo e Treviso mentre domenica 25 agosto i ragazzi di Dalmasson partiranno per Lasko (Slovenia) dove osserveranno una settimana di ritiro con due amichevoli annesse, di cui una contro Bratislava, team che si giocherà le qualificazioni per la Champions League. A settembre la Pallacanestro Trieste completerà il suo percorso di preparazione con i tornei di Vicenza (7/8 settembre), il quadrangolare di Napoli (13/14 settembre) con Roma, Varese e Koper e concluderà le amichevoli precampionato in casa, nel weekend del 20 e 21 settembre, presumibilmente con uno scrimmage contro la stessa Koper.

Le parole del presidente

“Siamo pronti cominciare - le parole del presidente di Trieste, Gianluca Mauro - e il dato degli abbonamenti certamente ci dà ulteriori stimoli per continuare a lavorare al meglio. Auspichiamo che i tifosi continuino a rinnovare la loro fiducia nei nostri confronti, per replicare lo splendido risultato di pubblico della passata stagione: noi ci siamo e vogliamo far sognare ancora i nostri meravigliosi fan”.