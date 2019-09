Pallacanestro Trieste, anche quest'anno superati i 4000 abbonamenti

Anche quest'anno numeri da record per gli abbonamenti della Pallacanestro Trieste. Alle 12.00 di oggi, quando ufficialmente si è chiusa la campagna abbonamenti "Per la mia città" 2019/2020, sono state sottoscritte 4.248 tessere, quasi 200 in più rispetto allo scorso anno.

“E’ un risultato che ci rende orgogliosi - così il Presidente di Pallacanestro Trieste, Gianluca Mauro -; per il secondo anno abbiamo ottenuto dei numeri davvero notevoli. Voglio esprimere il mio personale ringraziamento a tutti i tifosi che ci hanno confermato la loro fiducia, in questo campionato che certamente non sarà affatto facile. Trieste e la squadra di Trieste sanno di poter contare sul proprio sesto uomo, che è il pubblico che ad ogni partita in casa affolla il palazzetto di Via Flavia. A tutti voi, un sentito grazie di cuore da parte mia e da parte di tutta la società”.