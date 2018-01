Pallamano: Albarda Opicina incomincia il 2018 con uno stop a Bressanone

L’Alabarda Onoranze Funebri Opicina incomincia il proprio girone di ritorno con una battuta d’arresto, non riuscendo nell’impresa di strappare punti sul campo dell’ostico Brixen, terza forza del girone B di Serie A2.

Partenza promettente per la Pallamano Opicina, con capitan Varesano che porta subito avanti i suoi. L’Alabarda, grazie anche al contributo attivo di Campagnolo tra i pali, resta avanti nel punteggio per tutti i primi 10 minuti di gioco. Al minuto 11 ancora una volta Varesano (dai sette metri) segna la rete del +2; 2-4 il parziale. Bressanone, dopo una serie prolungata di legni, riesce però a sbloccarsi definitivamente (5-4). L’Alabarda resta dentro alla partita e con Dandri (minuto 23) impatta a quota 6. Il finale di prima frazione è però tutto di marca altoatesina; Brixen con un break di 4-1 chiude i primi 30′ avanti sul 10-7. La ripresa inizia sempre sotto il segno dei biancoverdi di Bressanone. Dejakum prende per mano i suoi, scavando un solco che indirizza definitivamente la contesa. In meno di quattro minuti di gioco il Brixen passa dal +3 a doppiare l’Opicina sul 14-7. I gialloneri hanno una fiammata d’orgoglio alimentata dai centri di Dovgan, Leone e Ciriello risale sul -5 (16-11 al minuto 39). Tentativo di rimonta che abortisce sul nascere. L’Alabarda nei successivi 10 minuti di gioco andrà solamente in gol con il già citato Varesano dai sette metri. Troppo poco per impensierire un Bressanone oramai lanciato verso la sua settima vittoria in campionato.

Ssv Brixen – Alabarda On. Funebri Opicina 27-16 (p.t. 10-7)

Ssv Brixen: Ploner, Scardino, Mischi 1, Burkard, Dejakum 5, Sader 6, Salcher, Penn, Leitner 1, Pfeifhofer 4, Mitterrutzner C. 2, Gfader 2, Mitterrutzner W. 2, Unterkircher 4. All. Kramer

Alabarda Onoranze Funebri Opicina: Campagnolo A., Benvenuti, Gaggero, Dandri 2, Zimbardi, Ansaloni 1, Ciriello 1, De Sanctis 1, Leone 1, Dovgan 2, Van Den Dungen 2, Varesano 6, Milic, Sanson. All. Hrvatin

Arbitri: Testa – Russo

12ª giornata - gli altri risultati : San Vito Marano – Pallamano Oderzo 27-28,

Emmeti – H.C. Ferrara United 21-30, Handball Malo – Vigasio 11-20

Girone B – La classifica: Pallamano Oderzo 18 punti, Vigasio 17, SSV Brixen 15, H.C. Ferrara United 11, SSV Taufers 11, Emmeti 9, Estense Ferrara 6, Alabarda Onoranze Funebri Opicina 5, Handball Malo 3, San Vito Marano 3, Rovereto Vallegarina 0