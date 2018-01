Pallamano Opicina: spostata la partita contro contro il Bressanone

Cambio di data e di orario per quel che concerne la prima sfida nell’Anno Nuovo dell’Alabarda Onoranze Funebri Opicina. Nella giornata di ieri infatti la Federazione Italiana Giuoco Handball ha ufficializzato lo spostamento della gara, valevole per la prima giornata del girone di ritorno, fra Bressanone e la Pallamano Opicina. Il match, inizialmente previsto sabato 20 gennaio alle ore 21.00, si disputerà il giorno seguente sempre presso il PalaSport di via dei Laghetti con fischio d’inizio fissato alle ore 19.00.

Posticipo di 24 ore reso necessario dalla concomitanza fra le gare interne dei due team senior maschili dell’SSV Brixen (oltre alla squadra B impegnata contro l’Opicina, anche la Forst A è attesa dal debutto interno nel 2018 contro l’Handball Malo) e le finali della neonata Alpe Adria Cup, torneo internazionale per club, in programma sempre a Bressanone dal 19 al 21 gennaio prossimo, con 8 partecipanti fra le quali l’SSV Bolzano Handball e la Pallamano Pressano.

Di seguito il programma aggiornato dell’12ª giornata del girone B di Serie A2, che andrà in scena interamente nella giornata di domenica 21 gennaio:

21.12.18 – ore 17.30: San Vito Marano – Pallamano Oderzo

21.12.18 – ore 18.00: Emmeti – H.C. Ferrara United

21.12.18 – ore 18.00: Handball Malo – Vigasio

21.12.18 – ore 19.00: SSV Brixen – Alabarda Onoranze Funebri Opicina