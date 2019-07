Pallamano Trieste, partita la stagione del cinquantenario

La Pallamano Trieste ha ufficialmente avviato la stagione 2019/2020 radunandosi lunedì 29 Luglio al Palachiarbola per iniziare la preparazione atletica disegnata da Sergej Sain. La stagione rappresenta un traguardo importante per la società che, nel 2020, festeggerà il cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione.

La squadra è ancora una volta agli ordini di Andrea Carpanese e vede il ritorno dell’italo-francese Luca Bellomo, ala destra classe ‘93. A supportare la rosa ci sono inoltre due giocatori stranieri in prova: dalla Slovenia Dušan Fidel, centrale /terzino sinistro classe ‘92 e dalla Serbia Milan Filic terzino destro, classe ‘85.

Coach Carpanese parla di un ritorno in campo “stimolante”, alle prese di una preparazione “lunga e intensa” che parte con una settimana di carico dal punto di vista atletico, per poi spostare il focus verso un carico tecnico e tattico.

A completamento di questo programma si affiancheranno successivamente delle amichevoli per arrivare preparati alla prima partita di campionato, sabato 7 Settembre in trasferta a Gaeta che, sempre secondo il coach, servirà “per vedere di che pasta siamo fatti”. Importanti anche le parole del consigliere e sponsor Michele Semacchi, secondo cui avviare la stagione 2019/20 e poter parlare del cinquantenario della società, è già un grande successo. Inoltre, “ci sono segnali molto positivi” riguardo l’avvio del campionato che portano ad avere molta fiducia verso la squadra.