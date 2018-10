Pallamano, Trieste all'esame i diavoli neri dell'Alperia Merano

Un tuffo nella Barcolana per rendere omaggio alla storica regata e incontrare i tifosi. Questa mattina dalle 11.30, nello spazio compreso tra il Molo Audace e la Stazione marittima, la Pallamano Trieste sarà presente sulle rive . Un modo per caricarsi grazie all'energia positiva che da sempre l'evento Barcolana regala in vista della sfida che nel pomeriggio, dalle 18.30 sul parquet di Chiarbola, vedrà i biancorossi ospitare i diavoli neri dell'Alperia Merano. Ultimo match prima della pausa di tre settimane che il campionato si concederà per garantire spazio alla nazionale. Per l'Alabarda, reduce da quattro successi consecutivi, un'occasione importante per allungare la striscia di risultati utili e consolidare una classifica che appare in questo momento davvero lusinghiera. Settimana di lavoro positiva con la squadra che ha lavorato duramente per preparare un match più difficile di quanto racconti la classifica, negli altotesini rientra il mancino bosniaco Sujnovic.

Arbitri: Carrino - Pellegrino

Diretta: diretta su pallamano.tv, live ticker su Figh.it