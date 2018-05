Pallanuoto, A2 femminile: colpo esterno delle Orchette a Firenze (5-10)

Nitido successo esterno per la Pallanuoto Trieste nella sesta giornata di ritorno della serie A2 femminile (girone Nord). Alla “Nannini” le orchette hanno regolato il Firenze Pallanuoto per 5-10, conquistando così tre punti preziosi per rimanere nelle zone alte della classifica. «Prestazione positiva – spiega a fine gara l’allenatrice alabardata Ilaria Colautti – dopo un primo periodo di studio abbiamo preso il largo, giocando sempre su buoni ritmi. Quando scendiamo in acqua per divertirci i risultati arrivano».

La gara resta in equilibrio soltanto nel primo periodo. Dopo oltre 4’ senza reti, Lucrezia Cergol sblocca la situazione (0-1) e la temuta Colaiocco trova il pareggio (1-1). Nella seconda frazione in vasca c’è solo la Pallanuoto Trieste. In 90’’ Guadagnin e due volte Klatowski confezionano un parziale di 0-3 che permette alle orchette si allungare sull’1-4 di metà gara. Le ospiti continuano a macinare gioco anche nel terzo periodo. Jankovic sigla l’1-5 in superiorità numerica, Lucrezia Cergol trasforma con freddezza un rigore (1-6), capitan Rattelli scrive 1-7 a 32’’ dalla fine del tempo. Ma proprio a fil di sirena le orchette regalano a Capaccioli la rete del 2-7.

Cambia poco nella sostanza, perché il match è saldamente nella mani della Pallanuoto Trieste. Nel quarto periodo Beatrice Cergol finalizza la superiorità numerica che vale il 2-8. Colaiocco (gol rocambolesco in superiorità) e Cecilia Baldi (in controfuga) ridanno fiato alle toscane (4-8), ma Trieste è in controllo. Guadagnin sforna un preciso assist per Lucrezia Cergol che mette in porta il 4-9, poi Beatrice Cergol arrotonda sul 4-10. Negli ultimi secondi Colaiocco realizza il 5-10, ma ormai il match è in archivio.

FIRENZE PALLANUOTO – PALLANUOTO TRIESTE 5-10 (1-1; 0-3; 1-3; 3-3)

FIRENZE PALLANUOTO: Pellegrino, Capaccioli 1, Scali, Colaiocco 3, Ferrini, Baldini, C. Baldi 1, Azzini, G. Baldi, Calonaci, Giordano, Storai, Rocca. All. Solfanelli

PALLANUOTO TRIESTE: S. Ingannamorte, Tommasi, Favero, Gant, Klatowski 2, L. Cergol 3, B. Cergol 2, E. Ingannamorte, Guadagnin 1, Rattelli 1, Jankovic 1, Russignan, Gregorutti. All. I. Colautti

Arbitro: Scarselli