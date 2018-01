Pallanuoto, A2 femminile: esordio per Trieste, alla "Bianchi" arriva il Rapallo

La lunga attesa è quasi finita. Domenica 21 gennaio infatti scatta il campionato di serie A2 femminile (anche se in verità sabato c’è un anticipo) e la Pallanuoto Trieste sarà impegnata alla “Bruno Bianchi” contro il Rapallo nella prima giornata del girone Nord. Si gioca alle ore 14.30.

Non sono più delle debuttanti in questo torneo e le orchette di Ilaria Colautti e Andrea Piccoli si sono preparate piuttosto bene per questa importante gara di esordio. «Proprio così – conferma l’allenatrice della Pallanuoto Trieste Ilaria Colautti – abbiamo alle spalle un anno di esperienza in questa categoria e una maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. In vista della partita con il Rapallo un pizzico di emozione ovviamente c’è, ma le ragazze sono tutte molto tranquille. Abbiamo una gran voglia di iniziare il campionato dopo 4 lunghi mesi di allenamenti. Adesso si fa sul serio, molte ragazze saranno impegnate in due-tre partite ogni fine settimana e servirà tanta concentrazione».

Il Rapallo è compagine neopromossa ma in possesso di buone qualità. Ancora Ilaria Colautti: «Le conosciamo abbastanza bene, a dicembre le abbiamo affrontate in amichevole pareggiando 7-7, l’ossatura della squadra è composta in gran parte da atlete giovani che ci siamo ritrovate spesso contro. In più però le liguri possono contare su alcune atlete di esperienza, penso soprattutto a Vettorello e Criscuolo, che hanno anche giocato nella categoria superiore». Il Rapallo tra l’altro ha la prima squadra in serie A1 femminile, attualmente al terzo posto in classifica.

Insomma, le orchette dovranno vedersela con un avversario ostico. «Dal punto di vista tattico – continua la Colautti – chiederò alle ragazze grande attenzione in fase difensiva. In attacco invece servirà tanto movimento e una circolazione veloce della palla». Per quanto riguarda la formazione, lo staff tecnico sembra intenzionato a schierare le 13 atlete che si sono disimpegnate piuttosto bene nei tornei amichevoli giocati a dicembre. Anche se la decisione definitiva arriverà soltanto nell’immediata vigilia del match. Infine, la designazione arbitrale: il confronto tra Pallanuoto Trieste e Rapallo sarà diretto dal fischietto Michele Minelli.

Il programma della prima giornata del girone Nord

Sabato 20 gennaio: Firenze Pallanuoto – Promogest Quartu Domenica 21 gennaio: Padova 2001 – Varese Olona, Pallanuoto Trieste – Rapallo (h 14.30), Locatelli – Como, Css Verona – Rn Bologna