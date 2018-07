Pallanuoto: Orchette sbaragliano Acquachiara 4-8

Arriva il primo successo per la Pallanuoto Trieste alle finali scudetto Under 19 femminile di Rapallo. Nell’ultima partita del girone 1 le orchette hanno superato l’Acquachiara per 4-8, conquistando così il terzo posto in classifica. Nella sfida dei quarti di finale, in programma sabato 28 luglio alle ore 10.15, la Pallanuoto Trieste affronterà la seconda del girone 2, ovvero una tra Orizzonte Catania e Plebiscito Padova.

Gara nel complesso sempre in pieno controllo della Pallanuoto Trieste. L’Acquachiara trova il vantaggio dopo appena 35’’ di gioco con Sgrò (1-0), poi le atlete di Ilaria Colautti cambiano ritmo. Una doppietta di Gant e un gol di Elisa Ingannamorte valgono il 2-3 di fine primo periodo, Trieste scappa fino al +4 (3-7) siglato da Jankovic a metà della terza frazione. Gara praticamente chiusa, le orchette amministrano il vantaggio nel finale e conquistano così un prezioso successo. E adesso sotto con i quarti di finale.

ACQUACHIARA – PALLANUOTO TRIESTE 4-8 (2-3; 1-2; 1-2; 0-1)

ACQUACHIARA: Cipollaro, Esposito 1, De Magistris 1, Pignataro, Di Maria, Carotenuto, R. Scarpati, Martucci, Sgrò 2, Giusto, A. Scarpati, De Bisogno, Uccella. All. Damiani

PALLANUOTO TRIESTE: S. Ingannamorte, Zadeu, Favero, Gant 2, Tommasi, L. Cergol 1, B. Cergol, E. Ingannamorte 2, Guadagnin, Klatowski, Jankovic 2, Russignan 1, Mancini. All. I. Colautti