Pallanuoto, semifinali nazionali U17 femminile: le orchette volano in finale

Tre su tre per le orchette. La Pallanuoto Trieste chiude a punteggio pieno il girone di semifinale nazionale Under 17 femminile della “Bruno Bianchi”. Le orchette si sono imposte anche sul Vela Ancona con un rotondo 19-2, conquistando così senza affanni la qualificazione alle finali scudetto di categoria che si terranno proprio a Trieste tra il 2 e il 5 luglio.

Gara a senza unico, con la squadra di Ilaria Colautti e Andrea Piccoli sempre in totale controllo della situazione. Nel primo periodo una tripletta di Klatowski, due gol di Lucrezia Cergol e la rete di Russignan valgono l’allungo sul 6-0. Partita chiusa e tanto spazio per tutte le atlete. Soddisfatta al termine del girone l’allenatrice della Pallanuoto Trieste Ilaria Colautti: “Bene così, volevamo conquistare la qualificazione a punteggio pieno e ci siamo riuscite. Le ragazze hanno sempre giocato con buona concentrazione, il gruppo è molto coeso. Adesso sotto con le finali scudetto”. Nell’ultima partita del girone di Trieste il Varese Olona ha battuto il Firenze per 15-7, conquistando il pass per le finali scudetto. La classifica finale del girone di semifinale: Pallanuoto Trieste 9, Varese Olona 6, Vela Ancona 3, Firenze 0.

PALLANUOTO TRIESTE – VELA ANCONA 19-2 (6-0; 4-1; 3-0; 6-1) PALLANUOTO TRIESTE: Gregorutti, F. Lonza 1, Mancini 2, Gant 1, Tommasi, L. Cergol 4, Klatowski 6, Marussi, Stojanovic 2, E. Lonza 1, Jankovic, Russignan 2, Pasquon. All. I. Colautti e Piccoli VELA ANCONA: Gambini, Fabietti, Boldrini, Campitelli, Manini, Vecchiarelli, M. Santini, Silenzi, Conti, S. Santini, Consolani. All. Orazi