Pallanuoto Trieste, al via la nuova stagione

La stagione 2019/2020 è ufficialmente ricominciata. La Pallanuoto Trieste infatti si è radunata in vista del campionato di serie A1 maschile (quinto consecutivo per la società alabardata) che inizierà il 5 ottobre. Il gruppo, quasi al completo, si è ritrovato agli ordini dell’allenatore Daniele Bettini e nella vasca scoperta del polo natatorio “Bruno Bianchi” ha sostenuto il primo allenamento.

Unici assenti il centroboa serbo Nemanja Vico, che tornerà disponibile il 26 agosto, e il nuovo acquisto, l’universale croato Kristijan Milakovic, che arriverà a Trieste a settembre. Tutti presenti, ovviamente, gli altri. Dal (neo) capitano Ray Petronio, a Michele Mezzarobba, Danjel Podgornik, Paolo Oliva, Drasko Gogov, Niccolò Rocchi, Federico Panerai (oro alle Universiadi di Napoli questa estate), Elia Spadoni, Amel Turkovic, Marco Persegatti, Lorenzo Zadeu, Giovanni Diomei e il fresco campione d’Europa Under 17 Andrea Mladossich, appena rientrato dopo la splendida medaglia d’oro vinta con l’Italia.

Le parole della società

“Intanto voglio ringraziare il Centro Federale, nella persona del direttore Franco Del Campo - esordisce il d.s. della Pallanuoto Trieste Andrea Brazzatti - per la grande disponibilità dimostrata nei nostri confronti. Per quanto riguarda la squadra, ho visto i ragazzi entusiasti e molto carichi, bene così. A tutti un grosso in bocca al lupo, in particolare al nuovo capitano Ray Petronio”. Queste le prime impressioni del tecnico Daniele Bettini: “Un buon avvio, il gruppo ha tanta voglia di rimettersi al lavoro e questo è un segnale importante. Ora per iniziare ci attendono subito un paio di intense settimane di allenamenti”.