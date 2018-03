Pallanuoto, A1 maschile: settima sconfitta per Trieste contro la Canottieri Napoli

Niente da fare nemmeno questa volta. Nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile, alla “Scandone” di Napoli la Canottieri ha superato la Pallanuoto Trieste per 11-7. È la settima volta, su sette scontri diretti, che i giallorossi battono gli alabardati.

«La classifica parla chiaro, loro sono più forti – spiega a fine gara l’allenatore della Pallanuoto Trieste Miroslav Krstovic – peccato solo non aver sfruttato meglio le tante occasioni che abbiamo costruito nei primi minuti. I ragazzi comunque sono sempre rimasti con la testa dentro la partita, anche quando ci siamo ritrovati sotto di 4-5 gol».

Gara in equilibrio soltanto in avvio di match. La Canottieri ripresenta in vasca i fuoriclasse Giorgetti, Velotto e Lapenna, la Pallanuoto Trieste fallisce un paio di ghiotte opportunità e scrive 0/3 con l’uomo in più. I partenopei non si fanno pregare e dopo 5’ di gioco trovano il gol dell’1-0 con Di Martire in superiorità. In apertura di secondo periodo arriva il pareggio della Pallanuoto Trieste, grazie ad una rapida controfuga finalizzata da Gogov (1-1). La Canottieri però si scuote e nel giro di 3’ piazza un devastante parziale di 4-0, firmato da Borrelli, Campopiano (due volte) e Giorgetti su rigore: 5-1. La reazione degli ospiti produce il gol di Gogov che vale il 5-2 di metà gara.

La Canottieri è in pieno controllo della situazione. Le prime tre azioni della terza frazione sono esiziali per la Pallanuoto Trieste. Del Basso insacca il 6-2 con l’uomo in più, Giorgetti firma il 7-2 (sempre in superiorità), poi una botta mancina di Campopiano vale l’8-2. Un macigno sulle velleità degli alabardati. Avanti di 6 gol, la squadra di Zizza bada soprattutto a controllare il largo vantaggio. La Pallanuoto Trieste prova a ridurre il passivo con due belle iniziativa di Vico: 8-4. Ma il solito Giorgetti con l’uomo in più insacca il 9-4.

Si entra negli ultimi 8’ di match con la situazione sostanzialmente definita, ma la Pallanuoto Trieste ha comunque il merito di non mollare. Vico, Petronio e Gogov vanno a segno per gli ospiti, i napoletani rispondono con Di Martire e il solito Giorgetti. Alla sirena finale il tabellone recita 11-7 per la Canottieri.

Canottieri Napoli – Pallanuoto Trieste 11-7 (1-0; 4-2; 4-2; 2-3)

Canottieri Napoli : Rossa, Buonocore, Del Basso 1, Confuorto, Giorgetti 4, Di Martire 2, Dolce, Campopiano 3, Lapenna, Velotto, Borrelli 1, Esposito, Vassallo. All. Zizza

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio 1, Ferreccio, Giorgi, Giacomini, Gogov 3, Mladossich, Vico 3, Spadoni, Blazevic, Mezzarobba, Persegatti. All. Krstovic

Arbitri: Brasiliano e Castagnola

Note: usciti per limite di falli Podgornik (T) e Blazevic (T) nel quarto periodo: superiorità numeriche Canottieri Napoli 7/12 + 1 rigore, Pallanuoto Trieste 1/7