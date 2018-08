Pallanuoto, le "orchette" alle finali scudetto

E’ l’ultimo impegno stagionale per le giovani orchette. Tra sabato 4 e martedì 7 agosto la piscina del Centro Federale di Ostia ospiterà le finali scudetto della categoria Under 15 femminile. Sono otto le squadre che si contenderanno il titolo tricolore. La Pallanuoto Trieste è stata inserita nel girone 2 con Venere Azzurra La Spezia, Orizzonte Catania e Sis Roma; nel girone 1 invece Bogliasco, Como, Rapallo e Acquachiara.

Il calendario

La squadra di Andrea Piccoli e Ilaria Colautti esordirà sabato con la Venere Azzurra (ore 18.45). Poi domenica doppio impegno con Sis Roma (ore 11.00) e Orizzonte Catania (ore 19.30). Lunedì inizia la fase decisiva della competizione: al mattino i quarti di finale con sfide incrociate a seconda del piazzamento nei gironi, nel tardo pomeriggio le semifinali. La finalissima scudetto si giocherà martedì 7 agosto alle ore 12.00 con diretta streaming su Waterpolo Channel (www.federnuoto.it/live).

La concentrazione

Le orchette si sono preparate con grande concentrazione a questo importante appuntamento. Nelle ultime tre stagioni la Pallanuoto Trieste è sempre andata a medaglia nella categoria Under 15 (oro nel 2016, bronzo nel 2015 e nel 2017). Ripetersi ancora una volta, ovviamente, non sarà per nulla facile. “Saranno come sempre delle finali scudetto molto equilibrate – spiega l’allenatore del gruppo alabardato Andrea Piccoli – a sensazione ci sono quattro squadre forse un po’ più forti delle altre, ma non bisogna escludere possibili sorprese. Siamo senza Noemi Renier e un paio di atlete hanno dovuto fare i conti con qualche malanno, ma nel complesso direi che la squadra è pronta. Sarà importante piazzarsi bene nel girone, poi bisognerà dare tutto nella partita dei quarti di finale. Le incognite sono tante, il nostro obiettivo comunque è quello di fare più strada possibile”.