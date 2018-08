Pallanuoto, U15F: bis delle "orchette" che vincono contro Sis Roma

La Pallanuoto Trieste concede il bis e vince anche la seconda partita delle finali scudetto Under 15 femminile di Ostia. La compagine alabardata (questa volta in calottina blu) ha superato la Sis Roma per 2-7.

Andamento del match molto simile a quello con la Venere Azzurre. Tanto equilibrio nella prima parte di gara, le capitoline chiudono avanti la frazione di apertura (1-0) e restano sul +1 anche al cambio di campo (2-1 con gol triestino di Mancini). Nel terzo e nel quarto periodo suona tutta un’altra musica. Klatowski firma un poker di gol, vanno a segno anche Bozzetta e Mancini per un parziale di 0-6 che permette alla Pallanuoto Trieste di incamerare altri tre punti. Domenica 5 agosto alle 19.30 le orchette affronteranno il temibile Orizzonte Catania nella gara decisiva per il primo posto nel girone 2.

Sis Roma – Pallanuoto Trieste 2-7 (1-0; 1-1; 0-3; 0-3)

Sis Roma: Matita, Segreto, Rugora 1, Ambrosini 1, Bassotti, Forcina, Imola, Fabbri, Betrò, Scacco, Migliacci. All. Luotto

Pallanuoto Trieste: Gregorutti, Zoch, Mancini 2, Sblattero, F. Lonza, Benati, Klatowski 4, Marussi, Pasquon, Spadoni, Liprandi, S. Renier, R. Apollonio, Bozzetta 1, A. Apollonio. All. Piccoli e I. Colautti