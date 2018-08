Pallanuoto, U15F: Trieste ai piedi del podio, bronzo all'Orizzonte Catania

La Pallanuoto Trieste si arrende di misura all’Orizzonte Catania (4-3 per le siciliane) e chiude al quarto posto le finali scudetto Under 15 femminile di Ostia.

«Complimenti alle ragazze – esclama a fine match l’allenatore alabardato Andrea Piccoli – abbiamo giocato forse la miglior partita del torneo, ma non è bastato per prendere la medaglia. Peccato per i tanti errori commessi, frutto di inesperienza e distrazione. Ma abbiamo imparato molto in vista della prossima stagione».

Nella finale per il terzo posto la Pallanuoto Trieste è costretta a rinunciare a Mancini (una delle atlete più esperte del gruppo) e anche all’allenatrice Ilaria Colautti, entrambe espulse e squalificate nel corso della controversa semifinale con il Rapallo. L’avvio di gara è favorevole all’Orizzonte. Klatowski sblocca la situazione dopo esattamente 2’ di gioco (0-1), ma le etnee piazzano un break che le spinge fino al 4-1 a 1’33’’ dalla fine del secondo periodo. Le orchette provano a rimontare: Lonza firma il 4-2, Klatowski accorcia sul 4-3 di fine terzo periodo, ma negli ultimi 7’ il gol del pareggio non arriva. L’Orizzonte conquista così il bronzo, la Pallanuoto Trieste resta ai piedi del podio.

Finale per il terzo posto:

Orizzonte Catania – Pallanuoto Trieste 4-3 (3-1; 1-1; 0-1; 0-0)

Orizzonte Catania: Santapaola, Santoro, D. Spampinato 2, Leone 1, Giuffrida 1, Lanzafame, Pulvirenti, Sciuto, Pane, M. Spampinato, Ursino. All. Di Mario

Pallanuoto Trieste: Gregorutti, Zoch, Sblattero, F. Lonza 1, Benati, Klatowski 2, Marussi, Pasquon, Spadoni, Liprandi, S. Renier, R. Apollonio, Bozzetta, A. Apollonio. All. Piccoli