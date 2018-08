Pallanuoto Trieste, questa mattina partono gli allenamenti

Un'altra stagione di serie A per la Pallanuoto Trieste sta per cominciare. Dopo la salvezza della scorsa stagione, il gruppo alabardato inizierà la preparazione agli ordini del nuovo tecnico Daniele Bettini questa mattina alle 10.30 presso lo lo Stabilimento Balneare Ausonia (Riva Traiana 1).

I nuovi arrivati

Ci saranno i nuovi innesti Niccolò Rocchi (per lui un ritorno a Trieste) e Federico Panerai. Assenti invece Nemanja Vico, impegnato con la Serbia, e Michele Mezzarobba, con l’Italia a Minsk per l’Europeo Under 19. In questa fase iniziale della preparazione, sono stati aggregati al gruppo alcuni promettenti elementi del settore giovanile alabardato.

Tutta la rosa

I convocati per il raduno: Gabrio Cosoli, Giovanni Diomei, Filippo Ferreccio, Aaron Giorgi, Drasko Gogov, Andrea Mladossich, Paolo Oliva, Federico Panerai, Marco Persegatti, Ray Petronio, Danjel Podgornik, Niccolò Rocchi, Daniele Rotta, Elia Spadoni, Amel Turkovic, Lorenzo Zadeu.