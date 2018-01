Pallanuoto, under 17 femminile: Fvg sconfitto dalla Liguria campione in carica (6-10)

Nella seconda partita del Trofeo delle Regioni Under 17 femminile di Ostia, il Friuli Venezia Giulia è stata sconfitto dalla forte Liguria per 6-10. La Rappresentativa Fvg (composta integralmente da atlete della Pallanuoto Trieste) è incappata nella classica giornata storta. Le orchette di Ilaria Colautti e Andrea Piccoli hanno sofferto fin dalle prime battute di gioco la maggiore determinazione delle campionesse in carica. La Liguria è subito scappata sullo 0-4, per poi volare fino all’1-7 di metà gara. A quel punto è finalmente arrivata la reazione delle ragazze alabardate, che grazie ad un parziale di 4-0 (firmato da Jankovic, Lucrezia Cergol e Klatowski) si sono riportate fino al -2 (5-7). La Liguria però ha ripreso ben presto il controllo della situazione e con 3 gol di fila a cavallo di terzo e quarto periodo ha chiuso definitivamente i conti.

La corsa verso la finalissima sembra a questo punto compromessa per il Friuli Venezia Giulia, ma resta l’ambizioso obiettivo del podio. Molto dipenderà dalla partita di questo pomeriggio (ore 16.30) con la Lombardia, reduce dalle ampie vittorie su Campania (6-1) e Emilia Romagna (18-3).

FRIULI VENEZIA GIULIA – LIGURIA 6-10 (0-4; 1-3; 4-1; 1-2)

FRIULI VENEZIA GIULIA: Gregorutti, N. Renier, Mancini 1, Gant, F. Lonza, L. Cergol 1, Klatowski 1, Marussi 1, Stojanovic, E. Lonza, Jankovic 2, Russignan, R. Apollonio. All. I. Colautti e Piccoli

LIGURIA: Gaetti, Cocchiere 3, Simeone, Cortili, Bottiglieri, Santinelli 1, Mirabella, Carpaneto, Giustini 2, Ameretti, Bettini 2, Cabona, Falconi, De Carli 1, Gagliardi 1. All. Gyore

Under 17 femminile: Trofeo delle Regioni, per il Fvg niente da fare contro la Liguria campione in carica

Le orchette della Pallanuoto Trieste sono state sconfitte per 6-10. Brutto avvio di fara, poi la tardiva rimonta. Questo pomeriggio alle 16.30 sfida alla Lombardia