Pallanuoto, under 17 femminile: ampio successo delle Orchette contro l'Emila Romagna (12-1)

Netto successo per il Friuli Venezia Giulia nella quarta partita del Trofeo delle Regioni Under 17 femminile di Ostia. Le ragazze della Pallanuoto Trieste si sono imposte per 12-1 sull’Emilia Romagna, al termine di un match sempre facilmente controllato dalla squadra allenata da Ilaria Colautti e Andrea Piccoli. Le orchette scappano sul 3-0 alla fine del primo periodo grazie alle reti di Lucrezia Cergol e Jankovic (doppietta). Poi ampie rotazioni, con tanto spazio soprattutto per le atlete più piccole. Questo pomeriggio alle 16.30 contro la Campania ultima partita del girone A per la Rappresentativa Fvg.

FRIULI VENEZIA GIULIA – EMILIA ROMAGNA 12-1 (3-0; 1-0; 2-0; 6-1)

FRIULI VENEZIA GIULIA: Gregorutti, N. Renier, Mancini, Gant, F. Lonza, L. Cergol 7, Klatowski, Marussi 1, Stojanovic, E. Lonza, Jankovic 3, Russignan 1, R. Apollonio. All. I. Colautti e Piccoli

EMILIA ROMAGNA: Di Liberto, Nasti, Gambetti, Farneti, Toselli, Pirtac, Morselli, Franci, Lepore 1, Musiari, Ghilardotti, Musso, Sesena. All. Lenzi