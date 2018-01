Pallanuoto, under 17 femminile: battuta la Campania, Fvg in finale per il bronzo

Obiettivo raggiunto. Nella quinta partita del Trofeo delle Regioni Under 17 femminile di Ostia, il Friuli Venezia Giulia ha battuto la Campania per 4-11 e ha così agganciato il secondo posto nel girone A. Domani, venerdì 5 gennaio alle 12.00, le orchette della Pallanuoto Trieste saranno in vasca contro la seconda del girone B (probabilmente Lazio, ma anche Marche/Umbria, Sicilia e Veneto hanno ancora qualche possibilità) nella sfida che vale la medaglia di bronzo.

La squadra di Ilaria Colautti e Andrea Piccoli ha decisamente cambiato marcia. La sfida con la Campania si è praticamente decisa nel primo periodo. Dopo un paio di minuti d’equilibrio, le orchette hanno rotto gli argini e nel giro di 90’’ sono andate a segno con Jankovic, Lucrezia Cergol, Klatowski e Mancini: 0-4. Il pokerissimo l’ha servito Marussi, con un gol a 12’’ dalla fine del tempo (0-5). Poi è ordinaria amministrazione per la Rappresentativa del Fvg, che allunga fino al +7 finale e si presenta alla finale per il terzo e quarto posto in eccellenti condizioni di forma. Le orchette proveranno a conquistare un’altra medaglia.

CAMPANIA – FRIULI VENEZIA GIULIA 4-11 (0-5; 1-1; 2-3; 1-2)

CAMPANIA: Cipollaro, Parisi 1, Napoletano 1, E. Micillo, R. Micillo, Altieri, Mazzarella, Di Maria 1, Giusto, Carotenuto, Martucci 1, Maione, Uccella, Carmicino, Esposito. All. Damiani

FRIULI VENEZIA GIULIA: Gregorutti, N. Renier, Mancini 1, Gant, F. Lonza, L. Cergol 3, Klatowski 2, Marussi 1, Stojanovic, E. Lonza, Jankovic 3, Russignan 1, R. Apollonio. All. I. Colautti e Piccoli