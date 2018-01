Pallanuoto, under 17 femminile: Fvg medaglia di bronzo al Trofeo delle Regioni

Le orchette della Pallanuoto Trieste salgono di nuovo sul podio! Nella finale per il terzo posto del Trofeo delle Regioni Under 17 femminile di Ostia, il Friuli Venezia Giulia ha infatti superato il Lazio per 5-1, conquistando così una merita medaglia di bronzo. «È proprio una bella soddisfazione – esclama l’allenatrice Ilaria Colautti – iniziamo l’anno in modo super positivo. Peccato solo per qualche passaggio a vuoto nel girone, anche perché nella seconda parte del torneo abbiamo ingranato sotto il piano del gioco. In questa finale per il bronzo non abbiamo mai sofferto, siamo state sempre avanti nel punteggio e forse potevamo segnare qualche gol in più. Ma è emersa anche un po’ di comprensibile stanchezza. Benissimo così comunque. Torniamo a Trieste con tante indicazioni utili e sappiamo su cosa lavorare nelle prossime settimane per migliorare ancora».

Nella finale per il terzo e quarto posto la squadra di Ilaria Colautti e Andrea Piccoli ha sfornato una prestazione di buon livello, soprattutto per quanto riguarda l’attenzione in fase difensiva. Le orchette sono state subito brave a controllare il gioco e dopo qualche minuto di equilibrio Mancini ha trovato il gol dell’1-0. In apertura di secondo periodo è arrivato il 2-0, firmato Klatowski, mentre tra i pali Gregorutti chiudeva tutti i varchi alle laziali. Nel terzo periodo Sacco ha accorciato le distanze (2-1), ma subito dopo un parziale di 3-0 firmato Lucrezia Cergol, Francesca Lonza e Gant ha permesso alle orchette di volare sul 5-1. Un vantaggio preziosissimo, amministrato con oculatezza nel quarto periodo di gioco. E poi per atlete e staff tecnico della Pallanuoto Trieste è iniziata la festa.

FRIULI VENEZIA GIULIA – LAZIO 5-1 (1-0; 1-0; 3-1; 0-0)

FRIULI VENEZIA GIULIA: Gregorutti, N. Renier, Mancini 1, Gant 1, F. Lonza 1, L. Cergol 1, Klatowski 1, Marussi, Stojanovic, E. Lonza, Jankovic, Russignan, R. Apollonio. All. I. Colautti e Piccoli LAZIO: Casciani, Cosentino, G. Ciccione, Cappelluti, Bianchi, Caroni, Troncanetti, Luotto, A. Ciccione, Sacco 1, Piscopo, Silvestri, Meccariello, Rugora, Iannarelli. All. Izzo