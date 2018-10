Pattinaggio, Mondiali 2018: Stibilj in vetta nella "Solo dance"

Silvia Stibilj torna a far parlare di sè al Campionato del Mondo 2018. La pattinatrice triestina ha infatti dimostrato nuovamente di essere nettamente superiore alle avversarie della sua categoria "Solo Dance Senior". Proprio oggi, 8 ottobre, è riuscita a superare la seconda classificata di ben 8 punti, aggiudicandosi il primato nella classifica provvisoria.

Domani, 9 ottobre, si disputerà la finale ma per ora la nostra conterranea promette bene. Non ci resta che incrociare le dita e fare il tifo per lei!

Mondiali di Pattinaggio, la triestina Silvia Stibilj domina la "Solo Dance" (VIDEO)

