Argento per il triestino Claut all'Euroafricano di pesca in apnea, nella competizione muore un concorrente

Secondo posto per il triestino Stefano Claut al campionato Euroafricano di pesca in apnea a Svendborg, in Danimarca. Come riportato da Apnea Magazine, l'ultima giornata, quella di domenica 8 settembre, è stata annullata a causa della morte, avvenuta durante la gara, del concorrente portoghese Matthias Sandeck, 31enne.

La classifica

Le medaglie, sono state quindi assegnate sulla base della classifica di sabato: lo spagnolo Oscar Cervantes al primo posto, mentre gli azzurri Stefano Claut e Valerio Losito completano il podio con rispettivamente l’argento e il bronzo. La doppietta azzurra, a cui si deve aggiungere il quarto posto di Giacomo De Mola, permettono all’Italia di conquistare anche il “platonico” titolo a squadre. La consegna delle medaglie è avvenuta senza alcuna particolare cerimonia, in segno di lutto.

L’Incidente

Come specificato dalla rivista online, le condizioni di sicurezza prevedevano "una inedita formula a pinne e un regolamento da più parti considerato carente sotto il profilo della sicurezza. Le condizioni ambientali, inoltre, erano piuttosto difficili, con corrente sostenuta e acqua torbida in superficie". Le tracce di Matthias si sono perse attorno alle 12 e i sommozzatori hanno trovato il corpo di Matthias adagiato sul fondo, A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per stabilire la dinamica dell’incidente, e la presenza o meno di responsabilità a carico degli organizzatori.