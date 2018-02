Piancavallo, Campionato regionale skicross: ottima prestazione dei baby/cuccioli dello sci club 70

Ottimi risultati degli atleti dello sci club 70 ai Campionati regionali di skicross 2018 "Baby/Cuccioli" che si sono svolti a PIancavallo il 10 febbraio. Con sei medaglie, il sodalizio presieduto da Roberto Andreassich ha vinto il titolo assoluto per società, precedendo lo sci club Pordenone ed il CAI XXX Ottobre.

Questi i podi dei settantini:

BABY 1 F: BRONZO Gaia Gregori

BABY 2 F: ORO Maia Codan

CUCCIOLI 1 F: ORO Anna Carboni

CUCCIOLI 2 M: ORO Asia Marson e ARGENTO Teresa Pascolat

CUCCIOLI 1 M: ARGENTO Enea Giacomello

SOCIETA’: ORO Sci Club 70

Le belle notizie per il 70 non finiscono qui. Nello slalom Fis NJR a Passo Monte Croce, Andrea Craievich ha conquistato l'oro nella categoria aspiranti ed il bronzo in quella giovani. In campo maschile, ottavo posto per Tommaso Bicocchi.

