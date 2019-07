"Arbitra Giacomelli di Trieste", il fischietto di serie A premiato dal Comune

L'arbitro di calcio triestino Piero Giacomelli è stato premiato questa mattina dal Comune di Trieste con una targa per "la significativa attività svolta in ambito nazionale a livello sportivo”. Il fischietto giuliano, 41 anni, è stato ricevuto dal sindaco Roberto Dipiazza, dall'assessore allo Sport Giorgio Rossi e dall'assessore ai Servizi Generali Lorenzo Giorgi.

L'emozione di Giacomelli da Trieste

"Sono felicissimo di questo riconoscimento - ha commentato Giacomelli - perché pochi sportivi possono associare la propria città alla professione". Il triestino, noto tifoso dei rossoalabardati - presente anche nella sfida di andata della semifinale playoff a Salò - ha esordito in serie A nel 2010. La promozione nella massima serie arriva due anni dopo. Sette anni più tardi le partite dirette sono 119. Giacomelli poi ha raccontato alcuni aneddoti legati al campo. "Ogni tanto quando i giocatori cadono a terra, non c'è nessun fallo e si lamentano, allora mi scappa qualche parola in dialetto, come 'ndemo 'vanti dei".

Alla premiazione hanno presenziato anche Gerardo D’Auria, Presidente AIA Trieste con il Vicepresidente Davor Blaskovic, Roberto Cheber, Segretario FIGCI, Ernesto Mari, dirigente CONI, Ezio Peruzzo, Presidente dell’ASD San Luigi Calcio con il direttore sportivo Maurizio Cespa, Mauro Milanese, Amministratore Unico Triestina Calcio, e Marcella Skabar, presidente della sezione triestina dell'Associazione nazionale atleti Olimpici e Azzurri d'Italia.

Le parole del sindaco

Il sindaco infine ha sottolineato come la categoria arbitrale sia "la prima volta che viene premiata dal Comune". Inoltre il primo cittadino ha rivolto a Giacomelli parole di elogio “per essersi distinto quale arbitro di eccellente valore, che saputo rendere onore e rappresentare Trieste ai massimi livelli, sia in ambito nazionale che internazionale. Sei il nostro orgoglio”. “Un grazie a Giacomelli che dà grande lustro alla nostra città vantando una carriera straordinaria e al quale auguriamo sia costellata ancora da innumerevoli brillanti successi”.