Pisa-Triestina 2 a 2 | Le pagelle: per la B si decide tutto a Trieste

La finalissima di andata tra la formazione tirrenica e i ragazzi di Pavanel mette in mostra una partita bellissima, con capovolgimenti di fronte continui da ambo le parti. Dopo essere andati due volte in vantaggio, la squadra di Pavanel si fa riprendere

Offredi 5.5

Il numero uno rossoalabardato non può nulla sul tiro angolatissimo di bomber Moscardelli. Nel primo tempo salva il risultato in un'occasione, per il resto controlla bene e viene graziato un paio di volte dagli attaccanti pisani. Viene ammonito perché secondo il signor Robilotta da Consilina perde troppo tempo nelle rimesse dal fondo.