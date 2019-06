Pisa-Triestina, "solo" 500 biglietti per i tifosi rossoalabardati

"L'Unione Sportiva Triestina Calcio comunica che in vista della gara di andata della finale promozione tra rossoalabardati e Pisa, in programma all’Arena Garibaldi mercoledì 5 giugno alle 20.30, la società Pisa Sporting Club ha messo a disposizione 500 biglietti per il settore ospiti, in vendita fino alle ore 19.00 di martedì 4 giugno".

"I tagliandi saranno acquistabili oggi pomeriggio e domani presso il Ticket Point di Corso Italia 6/C oppure online attraverso il circuito di vendita Vivaticket (acquisto online al momento in attesa di attivazione)" così la nota della società rossoalabardata che ieri, nella semifinale di ritorno contro la Feralpi Salò, è riuscita ad imporre la propria forza e a staccare il pass per la finale.

Il biglietto intero per la partita che si giocherà all'Arena Garibaldi sarà in vendita al prezzo di 12 euro, mentre il ridotto under 14 costerà 8 euro.