Pisa-Triestina sarà trasmessa in differita da RAI Sport

Utilizzando una metafora calcistica potremmo parlare di un buon punto fuori casa quello messo a segno da tutta la città di Trieste, dopo l'appello partito questa mattina dal sindaco Roberto Dipiazza per richiedere al servizio pubblico la messa in onda della finale di andata dei playoff Pisa-Triestina. La partita infatti, in programma domani mercoledì 5 giugno alle 20.30 all'Arena Garibaldi, non avrà la sua diretta - troppo complicato organizzarne le operazioni e forse troppo poco tempo per poterla preparare - ma potrà essere vista in differita sul canale RAI Sport HD alle 22.30.

La notizia è stata confermata da fonti vicine al primo cittadino di Trieste che ha trovato nella sede regionale della RAI del FVG la "sponda" naturale per andare a rete. Per quanto riguarda invece il match dal vivo di domani sera, sono 500 i posti riservati alla tifoseria alabardata. Per la partita di ritorno, domenica 9 giugno alle 18 allo stadio Rocco, si preannuncia il tutto esaurito. Nel primo pomeriggio di oggi sono tra i 1500 e 2000 i biglietti venduti. Un numero che è destinato a salire nei prossimi giorni.

Tutti gli appassionati che non riusciranno a seguire la squadra in trasferta potranno quindi guardare il big match sul canale RAI Sport HD.