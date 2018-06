Football americano: vittoria per i Muli alla prima partita di play off contro i Rams (FOTO)

È finita 28 a 25 per il Muli Trieste la prima partita di play off del campionato di Terza Divisione di football americano. Con questa vittoria di misura sui Rams Milano i triestini passano il turno e sabato prossimo incontreranno gli Islanders Venezia sul loro campo di Favaro Veneto.

Le previsioni parlavano di una gara molto equilibrata ed al pubblico che ha assistito allo scontro non sono mancate le emozioni. I Rams sfruttano subito una serie di errori dei blu-oro mettendo i primi 7 punti sul tabellone grazie ad un preciso passaggio del giovane quarterback Ballarini per il tight end Busnach. I giuliani però non si perdono d’animo e per 2 volte varcano l’end zone con Fagnini su lancio di Djaba mandando le squadre negli spogliati per la fine del primo tempo sul 14 a 7 per i triestini.

Nel secondo tempo i Rams accorciano con una corsa del running back Mancini ma senza riuscire a trasformare. I Muli invece segnano nuovamente trasformando sempre con Polla portando quindi il punteggio sul 21 a 15. A questo punto l’attacco dei Muli decide di donare qualche emozione al folto pubblico che al Crese Village di San Luigi stava assistendo alla partita. Due fumble permettono ai Rams di segnare per due volte. La difesa triestina riesce in entrambi i casi a fermare la trasformazione ed il punteggio sul tabellone a 4 minuti dalla fine riportava un 25 a 21 per i meneghini. I Muli però non perdono la testa e con una serie di azioni del ricevitore Fronda si portano a ridosso della goal line avversaria che viene varcata dal quarterback Diaba dando nuovamente il vantaggio ai padroni di casa. Il successivo calcio di trasformazione di Polla porta il punteggio sul 28 a 25.

Grande soddisfazione quindi per i giocatori di coach Petri che vendicano la sconfitta subita l’anno scorso a Milano proprio contro i Rams, regalando la prima vittoria casalinga in una partita di play off.